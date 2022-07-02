Чотири райони Донеччини отримали гуманітарну допомогу

Понад 3,6 тисяч продуктових наборів будуть розподілені серед жителів Донеччини

Фонд допомагає українцям з початку війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З кожним днем гуманітарна ситуація у Донецькій області загострюється. Через постійні обстріли окупантів сотні тисяч мешканців регіону й досі залишаються без електрики та централізованого водопостачання.

Для того, щоб допомогти людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, Фонд Ріната Ахметова передав на Донеччину черговий гуманітарний вантаж. Понад 3,6 тисяч продуктових наборів будуть розподілені серед жителів Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

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До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом Фонд уже передав жителям Донеччини понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".