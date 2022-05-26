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Жителі Вишгородського району отримали продукти від Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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26 травня, 14:44
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Чергову тисячу наборів з продуктами першої необхідності було доставлено до Київської області
Гуманітарна допомога для Вишгородського району
Гуманітарна допомога для Вишгородського району / Фото: Колаж: Сьогодні

З початком війни Київщина одна з перших прийняла на себе ворожий удар. Більше місяця мирні мешканці перебували під щоденними обстрілами. Подекуди без тепла, газу, світла, запасів їжі та питної води.

Для того, щоби не допустити гуманітарної кризи, Фонд Ріната Ахметова впродовж трьох останніх місяців доставляє до Київської області вантажі з продуктовими наборами.

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За цей час гуманітарну допомогу отримали 26,5 тисячі мешканців області. Зокрема, жителі Бучі, Гостомеля, Макарова, Мощуна, Горенки та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від воєнних дій з боку агресора.

Чергова тисяча наборів із продуктами першої необхідності була доставлена до Вишгородського району, який також зазнав значних руйнувань. До їхнього складу увійшли продукти тривалого зберігання:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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