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Жителі Херсонщини отримали гуманітарний вантаж від проєкту "Рятуємо життя"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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22 червня, 16:40
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Продукти першої потреби доправили до сіл Кочубеївської сільської територіальної громади
Жителі сіл Кочубеївської територіальної громади отримали продуктові набори
Жителі сіл Кочубеївської територіальної громади отримали продуктові набори / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 2 000 пакунків із продуктами першої потреби доправили до сіл Кочубеївської сільської територіальної громади в межах проєкту "Рятуємо життя", що реалізує група "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

У березні всі вони потрапили під окупацію російських військ. Понад місяць люди жили без світла та мали проблеми з водопостачанням. Згодом Збройні сили Україні звільнили цю територію від ворога, однак вона й досі залишається в безпосередній близькості до місць, де ведуться бойові дії.

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Зараз у селах громади відновлюють порушену інфраструктуру та поступово налагоджують постачання товарів.

Все більше українців отримують допомогу в межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", який на сьогодні об’єднав майже 90 компаній-донорів із Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ й інших країн.

Зауважимо, що від початку реалізації проєкту "Рятуємо життя" в регіони України доставлено 3 146 тонн наборів першої потреби, більш як 1000 тонн із них надійшли до Кривого Рогу. Загалом 15 000 продуктових наборів уже передані Криворізькій військовій адміністрації, а 15 600 пакунків доставлені до Кетрисанівської, Глеюватської, Лозуватської, Петрівської, Карпівської, Новолатівської та Широківської територіальних громад.

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