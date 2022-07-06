Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Жителі Бахмутського району отримали чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 липня, 12:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В одну з найгарячіших точок Донеччини привезли понад 1,8 тисячі продуктових наборів
На Донеччину привезли ще одну партію продуктів від Фонду Ріната Ахметова
На Донеччину привезли ще одну партію продуктів від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні Бахмутський район залишається однією з найгарячіших точок на мапі Донецької області. Щодня мирні мешканці страждають від ворожих авіанальотів, бомб і снарядів.

Розуміючи складну ситуацію в регіоні та першочергові потреби населення, Фонд Ріната Ахметова відправив до Донецької області ще один вантаж із гуманітарною допомогою. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів отримають мешканці населених пунктів Бахмутського району.

Реклама

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання:

  • цукор;
  • борошно;
  • макарони;
  • крупа;
  • консервована квасоля;
  • тушковане м‘ясо;
  • паштет;
  • печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Донеччини понад 63 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Реклама

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров На дачу поки що можна їхати без довідки з військкомату Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Найскладніший опалювальний сезон в історії: чи можуть українці залишитись без тепла взимку Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
Історія психологічної звитяги
Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.11

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20172.1

Cardano (ADA)

0.46

Bitcoin Cash (BCH)

104.28

Ethereum Classic (ETC)

15.02

Litecoin (LTC)

50.11

Theta (THETA)

1.21

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти