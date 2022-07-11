Жителі Авдіївки отримали вже 18,5 тисячі продуктових наборів від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя"

Ці продукти вкрай необхідні людям, які вимушені жити у підвалах та готувати їжу на вулиці

Жителям Авдіївки доставлено понад 18 тисяч наборів із продуктами харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Авдіївки отримали уже 18,5 тисячі продуктових наборів від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя". Ці набори вкрай необхідні людям, які буквально живуть у підвалах і готують їжу на вуличних багаттях.

У кожному пакунку – набір продуктів довготривалого зберігання:

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борошно;

крупи;

макарони;

олія;

м’ясні консерви;

рибні консерви;

цукор;

згущене молоко.

Доставляти допомогу людям починають, щойно у місті стає відносно тихо, а обстріли трохи вщухають, адже зовсім тихо там не буває ніколи. Розвозять набори співробітники Авдіївського коксохімічного заводу Групи Метінвест.

Як відомо, гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" був заснований компаніями Метінвест та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова. За чотири місяці його існування допомогу від проєкту отримала 122 551 людина в різних регіонах України – вимушені переселенці, мешканці деокупованих територій, вразливі верстви населення, сім’ї мобілізованих співробітників підприємств Метінвесту та пільгових категорій працівників.

Також гуманітарна місія проєкту охопила понад 30 тисяч ветеранів підприємств компанії, які знаходяться на пенсії: для літніх людей така допомога – це значна економія сімейного бюджету та часу в пошуках найнеобхідніших продуктів.