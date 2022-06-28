Відновлювати світло будуть швидше: у прифронтові громади передали спецобладнання

Громади, що розташовані неподалік від лінії фронту, отримали гуманітарну допомогу з-за кордону

Ліхтарі та іншу техніку передали на Донеччину як гумдопомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Ріната Ахметова передала мобільні ліхтарі та електричне обладнання від Schneider Electric у Донецьку область.

Як повідомили на сайті ДТЕК, спецобладнання використовуватимуть для потреб прифронтових громад.

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Сучасне обладнання використовуватимуть для відновлення електропостачання в будинках. Це особливо актуально після пошкоджень ліній внаслідок ворожих обстрілів.

Серед іншого, у складі гуманітарної допомоги:

прожектори;

налобні ліхтарі;

кишенькові ліхтарі;

подовжувачі;

ізоляційні стрічки.

Громадам також передали автономні ліхтарі на портативних сонячних панелях, які можна використовувати як зарядний пристрій для телефону.

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Раніше ДТЕК передав Державній службі з надзвичайних ситуацій розвідувальний та підводний дрони для розмінування територій Чернігівської області. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія спрямувала на підтримку Збройних сил, територіальної оборони й гуманітарну допомогу майже 500 мільйонів гривень.

Унікальна сонячна станція

Українська компанія KNESS розробила автономну мобільну сонячну станцію "PV.Ciч 3000/300". Вона може забезпечити електроенергією об'єкти, які не мають централізованого електропостачання.

Мобільна СЕС може підтримувати в роботі приватні домогосподарства та навіть об'єкти інфраструктури. Наприклад, у медпункті можна включити електроенергію в оглядовому кабінеті, підключити холодильник, де зберігаються ліки, чи будь-яке інше медичне обладнання. У приватному домогосподарстві станція знадобиться для роботи насосної станції або побутової техніки.

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Ємностей акумуляторів без підзарядки вистачить приблизно на кілька днів роботи холодильника, трьох годин роботи електродриля або для того, щоб закип'ятити 30 літрів води в електрочайнику.

Наразі фахівці працюють над ще однією версією своєї розробки — спеціально для потреб українських воїнів, які воюють з російськими окупантами.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україні створять національну мережу електрозарядок для автомобілів, а також писали, що ремонтувати й будувати житло під час воєнного стану стало простіше.