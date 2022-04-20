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У Київ доставлено 28 тисяч продуктових наборів – де можна отримати

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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20 квітня, 17:00
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Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 28 тисяч наборів

Сьогодні Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва. Тисяча продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Солом’янського району столиці.

У наборах – згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

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Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 28 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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