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Українське підприємство, що виробляє продукти для волонтерських організацій, запрошує допомагати країні разом

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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2 квітня, 13:22
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Фабрика Поленти забезпечує поживною їжею тероборону та райони з тяжкою гуманітарною ситуацією

Кожен воює на своєму фронті: наші завзяті військові – на передовій, а бізнес та звичайні люди – в тилу. Волонтерство згуртувало як українців, так і небайдужих громадян по всьому світі: вони дають прихисток переселенцям, купують військове спорядження й харчові продукти, збирають кошти.

Українська торгова марка "Фабрика Поленти" також долучилася до загального руху: забезпечує райони, що потерпають від гуманітарної кризи, поживною їжею. Підприємство виробляє корисний смачний гарнір, який не потребує готування, – поленту. Так, це відома італійська страва з кукурудзяної крупи. Якщо робити аналогію з нашими національними стравами, то пригадаймо банош або мамалигу.

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Полента є продуктом першої необхідності там, де немає можливості готувати, – у містах і селах, що залишилися без світла й газу, на блокпостах. Гарнір придатний до вживання одразу після розпакування. Виготовлений із крохмалистого сорту польової кукурудзи, він містить багато складних вуглеводів, що довше перетравлюються, отже забезпечують енергією на тривалий час і дають відчуття більшої ситості. Насичений клітковиною, мікроелементами та антиоксидантами, продукт покриває більшість потреб організму й захищає клітини від окисних пошкоджень. Не вимагає зберігання у холодильнику, що дуже важливо. Закрите пакування за температури від 0 до 25 ℃ не псується три місяці.

Фабрика поленти виготовляє й доставляє продукт як роздрібним мережам, так і волонтерам для наших захисників і населення, що має проблеми із харчами.

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Проте сьогодні бізнес працює у надскладний час: більшість продуктових магазинів зачинені, інші зруйновані або до них неможливо дістатися, тому й виторгу компанії не мають.

ТМ "Фабрика Поленти" звертається до всіх небайдужих по допомогу коштами – на придбання сировини та пального, щоб можна було й надалі виготовляти поленту. Власники гарантують: 100 % коштів, що надійдуть на рахунок ТОВ "Вест ЕкоФудс Лімітед" (компанія-виробник), будуть використані на виробництво продуктів, які передадуть волонтерським організаціям для регіонів, що потерпають від гуманітарної катастрофи, та бійців територіальної оборони.

Приєднуйся до шляхетної справи – й разом допоможемо кожному українцю!

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Реквізити для донатів:

ТОВ "Вест ЕкоФудс Лімітед", 03057, м. Київ, Святошинський р-н, просп. Перемоги, 53.
UA603138490000026004010009926 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849
Свідоцтво № 200015999, ЄДРПОУ 37399941, ІПН 373999422061.
Телефон +38 067 345 65 85, електронна пошта: [email protected]
Призначення платежу: благодійна допомога на відновлення промисловості з виробництва продуктів першої необхідності.

Кожен із нас наближає день перемоги як може: волонтерство, робота малого й середнього бізнесу, створення робочих місць, сплата податків, підтримання тих, хто хоче й може працювати, – все це допомагає нашій країні!

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