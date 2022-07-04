Україна серйозно скоротила експорт залізної руди – що до цього призвело

Заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів про падіння металургійного експорту

Україна у червні скоротила експорт залізної руди на чверть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські гірничо-металургійні компанії за підсумками червня 2022 року скоротили експорт залізної руди на 23% порівняно з попереднім місяцем, він склав всього 1,75 млн тонн.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

За його словами, порівняно з червнем 2021 року експорт ЗРС скоротився у 2,45 рази. За період із січня до червня українські металурги відвантажили за кордон близько 17 млн тонн руди. Цей показник на 24,1% менший, ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками першого півріччя впав і виторг від експорту – на 23,7% порівняно із січнем-червнем 2021 року – до 22,8 млрд. дол.

У другому кварталі показник упав на 37,4% порівняно з першим кварталом та на 45,8% порівняно з другим кварталом 2021 року – до 8,78 млрд. дол.

Реклама

У натуральному вираженні експорт за січень-червень упав на 55,6%. У другому кварталі було експортовано 16,6 млн. т вантажів.

"Очевидно, що головною причиною скорочень є блокада портів. Тільки за другий квартал морські перевезення в Україні впали на 86,5%, що дорівнює близько 21,6 млн т вантажів", – зазначив Тарас Качка.

Нагадаємо, що раніше група "Метінвест" оголосила про призупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь".

Реклама

Причини – неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язану з труднощами логістики.

До того ж, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" (УЗ) про підвищення тарифів перевезення вантажів на 70%. Це, за словами учасників ринку, значно збільшує собівартість продукції, яка й так значно подорожчала через зростання цін на енергоресурси і робить її неконкурентоспроможною на світовому ринку.

"Сьогодні" раніше писали, як повернути роботу ГЗК в Україні та розповідали, як зупинку роботи пояснили на "Каменсталі"