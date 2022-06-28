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Україна і ЄС мають визначитися: вони хочуть заробляти на логістиці чи перезапустити економіку – гендиректор Метінвесту

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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28 червня, 18:40
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Розповідаємо, чому експорт української продукції за кордон наразі є нерентабельним
Як Україні стати цікавою для інвесторів
Як Україні стати цікавою для інвесторів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо Україна хоче побудувати сильну економіку, влада повинна не тільки говорити про дерегуляцію та заохочення позицій, але й виконувати свої обіцянки. І нарешті визначитися – хоче вона заробляти на високих транспортних тарифах чи дати можливість бізнесу розвиватися та робити країну конкурентоздатною на світових ринках.

Про це заявив у інтерв'ю Європейській бізнес асоціації генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

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Він зазначив: наразі підприємства мають серйозні проблеми з логістикою, які роблять нерентабельним експорт української продукції за кордон.

"Ми маємо заблоковані чорноморські порти, які були традиційними для експорту не тільки в Азію, але й в Європу. Зараз ми використовуємо сухопутні перетини кордону на захід. Коли ми починали, їх було 2-3, зараз їх уже 13, і ця кількість збільшується. Тут треба подякувати "Укрзалізниці", яка розширює чисельність цих переходів. Але, звісно, це не задовольняє попит, що є в Україні на перевезення. Українські залізничні тарифи вже достатньо високі. Плюс до цього ми маємо залізничні тарифи в Європі, які ще вищі за українські. Якщо все це скласти, то до Китаю постачати руду нам просто невигідно", – пояснив він.

Риженков підкреслив: влада має підтримувати стратегію сталого розвитку української економіки і втілювати у реальність обіцянки, які раніше давала інвесторам.

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"Владі потрібно не тільки говорити про запуск економіки, але й робити те, про що вона говорить. Бо у нас багато кажуть про дерегуляцію чи зниження податків, заохочення інвестицій. Але коли ми дивимось, що вони роблять, то все навпаки. І Європейський Союз, і Україна повинні визначитися – чого ми хочемо? Або ми хочемо заробляти великі гроші на логістичних послугах, що надаються виробникам руди, зерна тощо. Або ми хочемо перезапускати економіку й дати можливість експортувати. Тоді потрібні пільги для цих перевезень. Тому це спільна робота між державою, логістичними компаніями та компаніями, такими як ми, у кого є ця руда, зерно чи щось інше, що потрібно постачати на зовнішні ринки", – резюмував Риженков.

Нагадаємо, раніше НБУ провів опитування, щоб з’ясувати, які основні причини змушують український бізнес скорочувати виробництво. Бізнес у всіх галузях назвав головною проблемою складну логістику та пов’язану з цим втрату ринків.

Раніше стало відомо, що російські окупанти планують відновити роботу Маріупольского порту, щоби вивозити з України награбоване. Також ми писали, яке покарання чекає на окупантів за розорення українських земель.

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