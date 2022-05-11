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Торговельні мережі Хорватії підтримають український бізнес

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 травня, 15:50
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Корпорація "Біосфера" запустила міжнародну експортну кампанію "Support Ukrainians" у Хорватії
Корпорація "Біосфера" за сприяння посольства України в Республіці Хорватія запустила міжнародну експортну кампанію "Support Ukrainians". / Фото: Корпорація "Біосфера". Коллаж: Сьогодні
Корпорація "Біосфера" за сприяння посольства України в Республіці Хорватія запустила міжнародну експортну кампанію "Support Ukrainians". / Фото: Корпорація "Біосфера". Коллаж: Сьогодні

Україна сьогодні є безумовним авангардом європейських цінностей, таких як свобода, демократія та толерантність. Просто зараз українці кожного дня доводять, що вони – гідні діти Європи та хоробро боронять свою країну. Україна має шалену підтримку серед європейців, в той же час українська економіка критично потребує допомоги від європейських партнерів. Підтримка українського бізнесу – це підтримка нашої спроможності вести боротьбу, наближаючи перемогу.

Реагуючи на виклики сьогодення, корпорація "Біосфера" за сприяння посольства України в Республіці Хорватія запустила міжнародну експортну кампанію "Support Ukrainians". Пресконференція з нагоди старту кампанії відбулася 10 травня 2022 року у місті Загреб.

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"Support Ukrainians" – це ініціатива корпорації "Біосфера", одного з найбільших українських виробників і дистриб’ютів товарів для дому та засобів гігієни, з великими європейськими роздрібними мережами. Мета проєкту – підтримати українських виробників, а також соціальну та економічну стабільність України у ці важкі часи. У рамках кампанії передбачається організація спеціальних брендованих полиць з продукцією корпорації в магазинах найбільших європейських рітейлерів, аби привернути увагу споживачів до продукції, зробленої в Україні.

Важливою частиною кампанії є її благодійна складова. Так, у рамках ініціативи передбачається відрахування певної суми з кожної проданої одиниці міжнародній організації UNICEF, яка допомагає постраждалим внаслідок війни в Україні дітям.

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"Для нас важливо було не тільки посилити експорт, аби підтримати діяльність і виробництво в Україні, а й нести соціально відповідальну місію. Саме тому, ми плануємо співпрацю з однією із найавторитетніших світових організацій – UNICEF: частину прибутку компанія буде перераховувати на допомогу українським дітям. Сьогодні експорт українських продуктів – надважливий для національних виробників. Попри всі складнощі, ми продовжуємо працювати та виготовляти свою продукцію. Купуючи товари made in Ukraine, європейські споживачі отримують не тільки якісний продукт, а й допомагають компаніям підтримувати виробництво в Україні, виплачувати заробітні плати, податки, зберігати робочі місця. Я дуже вдячний Республіці Хорватія за всеохоплюючу підтримку України. У наших найближчих планах розширення цієї ініціативи і на інші країни Європи", – зазначив Андрій Здесенко, СЕО та власник корпорації "Біосфера".

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич
Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич
Представник UNICEF Хорватія
Представник UNICEF Хорватія
Андрій Здесенко, СЕО та власник корпорації "Біосфера"
Андрій Здесенко, СЕО та власник корпорації "Біосфера"
Пресконференція з нагоди старту кампанії "Support Ukrainians"
Пресконференція з нагоди старту кампанії "Support Ukrainians"
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Участь у пресконференції з нагоди запуску кампанії взяли: надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич, власник та СЕО корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко (онлайн), повноважений представник Хорватської економічної палати, самостійна радниця Центру з питань інтернаціоналізації Сузана Кнежевич, UNICEF Croatia, а також представники топменеджменту найбільших європейських рітейлерів.

"Нам дуже приємно, що саме торговельні мережі в Хорватії започатковують таку важливу акцію на підтримку українського бізнесу та українського народу. Це є черговим проявом солідарності та дружньої підтримки Хорватією України в часи надважких випробувань для українського народу – боротьби проти російського агресора, боротьби за свободу і незалежність своєї країни, боротьби за свободу Європи та цілого світу", – зазначив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич.

Хорватія є першою країною, де запущено проєкт "Support Ukrainians", надалі корпорація "Біосфера" планує масштабувати його на інші європейські країни, в першу чергу – в Румунії та Польщі.

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