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Рятувальники Дніпропетровщини отримали бронежилети та каски від Метінвесту

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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24 червня, 11:27
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Олімпійський призер Денис Силантьєв передав рятувальникам Дінпропетровщини бронежилети та каски від Метінвесту
Рятувальникам Дніпропетровщини передані бронежилети
Рятувальникам Дніпропетровщини передані бронежилети / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівники ДСНС Дніпропетровщини отримали бронежилети та каски. Закупили броню за кордоном, а от самі жилети – пошили вже в Україні. 15 "броників" та стільки ж касок передав рятувальникам генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков: ці захисні комплекти розподілять по кількох рятувальних частинах. Загалом же компанії групи "Метінвест" Ахметова та Новинського передали захисникам України близько 100 тисяч засобів індивідуального захисту.

"Рятувальники – перші, хто приїжджає на місце ураження, вони дістають людей з-під завалів. І дуже часто відбуваються повторні обстріли тих міст, куди виїхали рятувальники. Тому надзвичайно важливо, щоб у них було достойне захисне спорядження", – розповів Риженков.

Спорядження шукали спеціальне – таке, щоб було якомога легшим, бо вогнеборці й без того носять на собі амуніцію чималої ваги, пояснюють волонтери.

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"На рятівниках, крім бронежилетів, дуже багато іншого необхідного спорядження. Для того, щоб швидко переміщуватися, щоб встигнути допомогти людям і зберегти власне життя, вони мають бути дуже мобільними. Тому ми передаємо їм саме такі, дуже легкі бронежилети", – пояснює громадський діяч, волонтер, заслужений майстер спорту України, призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв.

Рятувальники дуже вдячні за допомогу – адже їхня робота передбачає постійний ризик.

"Я особисто приймав участь в ліквідації надзвичайної ситуації по прильоту ракети. І, враховуючи обстановку, яка була на даній події, маючи бронезахист – почуваєш себе значно спокійніше", – зізнається заступник начальника пожежно-рятувального загону ДСНС України в Дніпропетровській області Олександр Лимар.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення. Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше – надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн. Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.

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