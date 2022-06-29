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Зберегти життя кожному бійцю: територіальну оборону в Покровську забезпечили спорядженням

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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29 червня, 18:49
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Українських захисників продовжують екіпірувати найважливішим
Бійці покровської тероборони отримали нову амуніцію
Бійці покровської тероборони отримали нову амуніцію / Фото: Колаж: Сьогодні

В реаліях війни кожен українець та українка повинні на своєму місці робити все, що від них залежить, аби зберегти життя нашим бійцям, захисникам країни.

Як повідомили на сайті Покровської районної військової адміністрації, голова Андрій Бондаренко постійно підтримує зв’язок з військовими та знає про їхні потреби та проблеми.

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За можливості, ці проблеми допомагають оперативно вирішити. Так, за фінансової підтримки ДТЕК Енерго бійці територіальної оборони отримали чергову партію бронежилетів та захисник касок.

"Разом наближаємо нашу перемогу. Віримо в наші Збройні сили України!", – наголосили на сайті Покровської РВА.

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Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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