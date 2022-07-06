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Зараз наш головний пріоритет забезпечити енергобезпеку держави, – ДТЕК Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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6 липня, 14:03
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Компанія також буде займатися будівництвом потужностей, які в майбутньому замінять вугільну генерацію
Забезпечення енергетичної безпеки України є пріоритетним завданням ДТЕК
Забезпечення енергетичної безпеки України є пріоритетним завданням ДТЕК / Фото: Колаж: Сьогодні,

Пріоритетним завданням ДТЕК сьогодні є забезпечення енергетичної безпеки України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

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"Сьогодні головне в Україні – це енергобезпека. Ми видобуватимемо вугілля і вироблятимемо теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки. Наразі це пріоритетне завдання", – сказав він.

Тімченко також додав, що компанія буде займатися будівництвом генеруючих потужностей, які в майбутньому замінять собою вугільну генерацію.

"Стратегічно ми не відмовляємося від планів до 2040 року стати вуглецево нейтральною компанією. Звісно, через війну ці темпи вповільнилися", – підкреслив він.

Як повідомлялося, ДТЕК завчасно почав підготовку до наступного опалювального сезону, реалізуючи ремонтну кампанію генеруючого обладнання і формуючи запаси палива.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

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