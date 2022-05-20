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Проєкт "Рятуємо життя" допоміг тисячам українців: Риженков закликав меценатів долучатися до ініціативи

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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20 травня, 16:32
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Гуманітарний рух спрямований на підтримку українців, які потерпають від війни
Завдяки проєкту "Рятуємо життя" тисячі українців забезпечуються найнеобхіднішими продуктами
Завдяки проєкту "Рятуємо життя" тисячі українців забезпечуються найнеобхіднішими продуктами / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" вже допоміг тисячам українців, і це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів та усіх небайдужих людей. Про це заявив генеральний директор "Метінвест" Юрій Риженков.

"У той час, як Росія бомбить наші міста й хоче знищити країну, велика кількість держав і їх громадян надають нам всіляку підтримку. У перші дні війни "Метінвест" і ДТЕК – найбільші бізнеси SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова створили гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". Ми вже допомогли вижити тисячам людей. Я радий, що на цьому шляху в нас є небайдужі та щирі друзі: клієнти, партнери, благодійні організації, а також наші співробітники", – зазначив Риженков.

Він наголосив: гуманітарна допомога та внески у благодійний фонд Do it together дозволяють допомогти тим, хто більше за всіх потребує підтримки – дітям, людям похилого віку, жінкам.

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"Я вдячний тим, хто вже долучився до гуманітарного руху, і закликаю приєднатися до нас усіх, хто вірить у силу милосердя, взаємодопомоги та підтримки ближнього. Дякую кожному партнеру, меценату й волонтеру", – заявив Риженков.

Як відомо, гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" вже закупив понад 2,6 тис. продуктів харчування. Ці набори надаються українцям, які постраждали від війни, також з них формується продуктовий запас у містах біля передової. Попри проблеми з логістикою, проєкт доставляє продукти у постраждалі міста Донецької та Запорізької областей.

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