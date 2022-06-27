Продуктові набори для переселенців: Фонд Ріната Ахметова передав до Дарницького району міста Києва партію гуманітарної допомоги

До столиці надійшли ще понад 2 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання

Переселенці отримали чергову партію гуманітарної допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть за сотні кілометрів від зони активних бойових дій переселенці, на жаль, не можуть відчувати себе в повній безпеці. Нещодавні ракетні обстріли Києва — чергове тому підтвердження.

Ще від самого початку війни Фонд Ріната Ахметова розгорнув у столиці масштабну гуманітарну місію. Одним із її основних напрямів стала допомога найбільш нужденним людям, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

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Днями Фонд передав для переселенців чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 2 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Дарницького району.

До складу наборів увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав до Києва понад 69 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

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Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".