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Постраждалим від війни українцям передали вже 230 тис. продуктових наборів

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 квітня, 14:31
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Гуманітарний хаб у Запоріжжі передав уже 230 тисяч продуктових наборів містам, які найбільше потребують допомоги
Жителі міст, які постраждали від війни, отримали допомогу
Жителі міст, які постраждали від війни, отримали допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Гуманітарний хаб, створений компанією Метінвест на базі Запоріжсталі, сформував 230 тисяч продуктових наборів для міст, які найбільше потребують допомоги. Продуктові набори формуються у рамках проєкту "Рятуємо життя". Крім того, допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Про це розповів генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

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"На сьогодні ми сформували 230 тисяч продуктових наборів – всі вони призначені для міст присутності Групи Метінвест Ріната Ахметова – Покровська, Кам'янського, Кривого Рогу, куди зараз їде багато українців, які евакуюються з окупованих міст. Також, крім продуктів, гуманітарний хаб надає медикаменти до лікарень міст, де вони необхідні", – розповів Мироненко.

Також, за його словами, компанія продовжує надавати системну допомогу Збройним силам України, і оперативно задовольняє усі їхні звернення.

"У нас налагоджено виготовлення бронепластин для бронежилетів – вже понад 20 тис передано до ЗСУ. Ми також передаємо техніку – тільки Запоріжсталь передала більше 60 одиниць. До нас звертаються відповідальні особи ЗСУ, і все, що їм потрібно, ми надаємо негайно. Тому що ми розуміємо: якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, ми не наблизимо день перемоги", – переконаний Мироненко.

Як відомо, компанія Метінвест розгорнула для переселенців понад 6 тисяч місць у містах своєї присутності. Також, спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова, компанія заснувала гуманітарний штаб "Рятуємо життя": він вже закупив понад 100 вагонів продуктів харчування для українців, у планах – ще понад 1 тис тонн.

Також компанія Метінвест надає системну допомогу ЗСУ. Так, вона надає 100 тис бронежилетів для наших бійців, каски, аптечки та турнікети, техніку та безпілотники, а також постачає протитанкові їжаки: наразі їх виготовлено понад 60 тис. штук.

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