Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та ФК "Шахтар" охопила 3 млн мешканців України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 16:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Продуктова допомога українцям від фонду буде збільшена вдвічі
Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар"
Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила більше ніж 3 млн людей із 24 лютого 2022 року. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Зокрема, напрямки гуманітарної допомоги такі:

Реклама
  • 1,6 млн людей: здоров'я, евакуація та інша гуманітарна допомога (включно з медикаментами, медобладнанням, психологічною допомогою, логістикою, консультаціями та іншим);
  • 1,4 млн людей: продовольча безпека (у тому числі продукти та продуктові набори).

Наразі саме об'єднання зусиль дозволяє допомагати мільйонам і бути наймасштабнішою приватною гуманітарною ініціативою.

"Зараз для нас головне — допомогти мирним українцям вижити, а Україні перемогти", — зазначив Рінат Ахметов.

Додамо, що з огляду на тривалість війни та зростання потреби людей у гуманітарній допомозі Рінат Ахметов ухвалив збільшення обсягу продуктової допомоги удвічі. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.

Реклама

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров У Києві чиновник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину – хто він і що відомо (відео) – оновлено Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Блокаду прорвано: як українське зерно прибуло в іспанський порт Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Денис Чаюк - полковник, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Закарпатський легіон”. За особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога отримав звання Герой України з врученням “Золотої Зірки”.
Історії героїв
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.93

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

23737

Cardano (ADA)

0.45

Bitcoin Cash (BCH)

130.53

Ethereum Classic (ETC)

14.4

Litecoin (LTC)

42.24

Theta (THETA)

0.98

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти