Допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та ФК "Шахтар" охопила 3 млн мешканців України

Продуктова допомога українцям від фонду буде збільшена вдвічі

Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила більше ніж 3 млн людей із 24 лютого 2022 року. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Зокрема, напрямки гуманітарної допомоги такі:

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1,6 млн людей : здоров'я, евакуація та інша гуманітарна допомога (включно з медикаментами, медобладнанням, психологічною допомогою, логістикою, консультаціями та іншим);

: здоров'я, евакуація та інша гуманітарна допомога (включно з медикаментами, медобладнанням, психологічною допомогою, логістикою, консультаціями та іншим); 1,4 млн людей: продовольча безпека (у тому числі продукти та продуктові набори).

Наразі саме об'єднання зусиль дозволяє допомагати мільйонам і бути наймасштабнішою приватною гуманітарною ініціативою.

"Зараз для нас головне — допомогти мирним українцям вижити, а Україні перемогти", — зазначив Рінат Ахметов.

Додамо, що з огляду на тривалість війни та зростання потреби людей у гуманітарній допомозі Рінат Ахметов ухвалив збільшення обсягу продуктової допомоги удвічі. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".