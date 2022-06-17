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Підтримка для переселенців: Фонд Ріната Ахметова передав до Святошинського району Києва 1,5 тисячі наборів із продуктами харчування

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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17 червня, 11:35
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Загалом фонд уже передав до Києва понад 63 тисячі продуктових наборів
У Святошинський район передано чергову партію продуктових наборів для переселенців
У Святошинський район передано чергову партію продуктових наборів для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Святошинський район входить до трійки районів, що прийняли найбільшу кількість переселенців у Києві. Щодня в районному управлінні соціального захисту населення стають на облік сотні внутрішньо переміщених осіб. Досить часто люди приїжджають до міста без необхідних речей та заощаджень, тому сьогодні вони потребують особливої уваги та підтримки.

Так, днями фонд передав до територіального центру соціального забезпечення Святошинського району чергову партію з 1,5 тисячею продуктових наборів. До їхнього складу увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 63 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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