Переселенці у Києві: яку допомогу отримують від Фонду Ріната Ахметова

Під час повномасштабної війни майже 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб знайшли прихисток у Києві. Фонд Ріната Ахметова підтримує людей, які вимушено покинули свої домівки, та надає їм гуманітарну допомогу. Отримати її можна у районних управліннях соціального захисту населення.
Про допомогу фонду переселенцям розповіла Ольга Мозгова, начальниця Управління соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
"Люди багато пережили. Їм наразі дуже непросто, адже вони фактично були змушені відпустити половину свого життя, зірватися та переїхати на нове місце", — каже Ольга Вікторівна.
За її словами, разом з найнеобхіднішими довідками люди можуть отримати в установі й набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова. Такі продуктові набори неабияк допомагають на першому етапі адаптації до нових умов життя.
"Фонд Ріната Ахметова робить велику справу. Люди відчувають цю турботу й дуже за це вдячні", — підкреслює керівниця установи.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".