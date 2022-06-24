Патрульні поліцейські у Запорізькій області отримали партію бронежилетів від Метінвесту

Бронежилети мають керамічні пластини, з якими зручніше пересуватися, що дуже важливо для поліцейських

Бронежилети, передані поліції, мають третій ступінь захисту / Фото: Колаж: Сьогодні

Управління патрульної поліції в Запорізькій області отримало ще 100 бронежилетів високого класу захисту: відтепер нести службу на блокпостах, а також охороняти публічний порядок в обласному центрі їм буде безпечніше.

"Броники" європейського виробництва закупила й передала патрульним компанія "Метінвест" Ахметова і Новинського. Це вже другий транш: першу частину "броників" запорізькі поліцейські отримали на початку червня.

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"Ми передали Національній поліції ще 100 бронежилетів. Вони мають третій ступінь захисту, з керамічними плитами. Це цілком задовольнить потреби поліції в захисній амуніції, яка необхідна співробітникам для виконання завдань у Запоріжжі", – розповів генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

Він підкреслив, що найближчим часом поліцейські отримають ще одну партію захисної амуніції від "Метінвест". Це дозволить повністю закрити потреби управління у броні.

"Ці бронежилети мають керамічні пластини, вони не такі важкі, тож немає такого навантаження на спину, як з іншими бронежилетами. У ньому зручно пересуватися, що дуже важливо для поліцейських, які інколи знаходяться на чергуванні цілодобово. У патрульних поліцейських і до війни були індивідуальні бронежилети. Вони 2-го класу захисту, захищають від кулі 9 мм та деяких видів ножових уражень. Однак із початком воєнного вторгнення в Запорізькій області існує потреба в бронежилетах вищого класу захисту. Адже є ракетні удари, авіаудари. Ми розуміємо, якщо буде летіти осколок 400-500 грамів, то його дія є зовсім іншою, ніж кулі 9 мм. Тож наразі нам потрібен вищий клас захисту", – зауважила начальниця Управління патрульної поліції у Запорізькій області Світлана Михайловська.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Група "Метінвест" системно забезпечує засобами захисту військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, а також поліцейських.

Загалом компанія передасть понад 100 тис. бронежилетів. Наразі тільки запорізькі підприємства "Метінвесту" передали військовослужбовцям, серед яких і співробітники компанії, бронепластини та бронежилети, що забезпечать надійним захистом приблизно 13 тисяч захисників.