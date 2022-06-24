Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Патрульні поліцейські у Запорізькій області отримали партію бронежилетів від Метінвесту

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 червня, 16:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бронежилети мають керамічні пластини, з якими зручніше пересуватися, що дуже важливо для поліцейських
Бронежилети, передані поліції, мають третій ступінь захисту
Бронежилети, передані поліції, мають третій ступінь захисту / Фото: Колаж: Сьогодні

Управління патрульної поліції в Запорізькій області отримало ще 100 бронежилетів високого класу захисту: відтепер нести службу на блокпостах, а також охороняти публічний порядок в обласному центрі їм буде безпечніше.

"Броники" європейського виробництва закупила й передала патрульним компанія "Метінвест" Ахметова і Новинського. Це вже другий транш: першу частину "броників" запорізькі поліцейські отримали на початку червня.

Реклама

"Ми передали Національній поліції ще 100 бронежилетів. Вони мають третій ступінь захисту, з керамічними плитами. Це цілком задовольнить потреби поліції в захисній амуніції, яка необхідна співробітникам для виконання завдань у Запоріжжі", – розповів генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

Він підкреслив, що найближчим часом поліцейські отримають ще одну партію захисної амуніції від "Метінвест". Це дозволить повністю закрити потреби управління у броні.

"Ці бронежилети мають керамічні пластини, вони не такі важкі, тож немає такого навантаження на спину, як з іншими бронежилетами. У ньому зручно пересуватися, що дуже важливо для поліцейських, які інколи знаходяться на чергуванні цілодобово. У патрульних поліцейських і до війни були індивідуальні бронежилети. Вони 2-го класу захисту, захищають від кулі 9 мм та деяких видів ножових уражень. Однак із початком воєнного вторгнення в Запорізькій області існує потреба в бронежилетах вищого класу захисту. Адже є ракетні удари, авіаудари. Ми розуміємо, якщо буде летіти осколок 400-500 грамів, то його дія є зовсім іншою, ніж кулі 9 мм. Тож наразі нам потрібен вищий клас захисту", – зауважила начальниця Управління патрульної поліції у Запорізькій області Світлана Михайловська.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Група "Метінвест" системно забезпечує засобами захисту військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, а також поліцейських.

Загалом компанія передасть понад 100 тис. бронежилетів. Наразі тільки запорізькі підприємства "Метінвесту" передали військовослужбовцям, серед яких і співробітники компанії, бронепластини та бронежилети, що забезпечать надійним захистом приблизно 13 тисяч захисників.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров У Херсоні підірвали авто відомого колаборанта (відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва AliExpress не відправляє посилки деяких клієнтів "Нової пошти" – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

Історія героя
Нескорені
Розвідник із позивним "Кіт" та снайпер "Білка" - бійці 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. Познайомилися після поранень на Донбасі (обидва воювали в АТО), запланували весілля, але після 24 лютого зрозуміли, що не зможуть сидіти вдома і пішли на фронт, де й повінчалися…
Історія кохання
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21208.36

Cardano (ADA)

0.5

Bitcoin Cash (BCH)

119.96

Ethereum Classic (ETC)

16.57

Litecoin (LTC)

56.39

Theta (THETA)

1.37

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти