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Черговий гуманітарний вантаж для переселенців: Фонд Ріната Ахметова передав до Дніпровського району Києва тисячу продуктових наборів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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4 липня, 13:12
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Загалом фонд уже доставив до Києва понад 71,5 тисячі продуктових наборів для людей, які потребують допомоги
Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу для переселенців
Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабної війни до Києва переїхали тисячі переселенців. Здебільшого це люди, які евакуювалися з епіцентру бойових дій на сході, півдні та півночі України.

Щоби підтримати внутрішньо переміщених осіб, які перебралися до столиці, Фонд Ріната Ахметова передав для них черговий гуманітарний вантаж. Понад тисячу наборів із продуктами першої необхідності були доставлені до управління соціального захисту населення Дніпровського району.

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До складу наборів увійшли:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав до Києва понад 71,5 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більш ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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