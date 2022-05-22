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"Не кожний здатен так допомагати": хто підтримує українські родини під час війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 травня, 11:53
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З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців
Яку допомогу отримують українці під час війни
Яку допомогу отримують українці під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова надає гуманітарну допомогу людям та сім'ям з особливими потребами, на непросте життя яких вплинула війна.

Нещодавно співробітники Фонду завітали до родини — літньої матері та доньки. Жінки живуть удвох, адже три роки тому вони втратили 33-річного сина та брата. Кажуть, що живеться важко, особливо на мінімальну пенсію. Доводиться на всьому економити.

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Тож набори з продуктами харчування, які Фонд Ріната Ахметова передав матері та доньці, стали у нагоді.

"Ми залишилися вдвох з дочкою. Вона мені дуже допомагає. Але іноді не може навіть вийти в аптеку. Тож звертаємося по допомогу до соціальної служби, до Фонду. А так, все у нас добре. Якби не війна. А зараз, кому ми потрібні, крім Бога та людей з таким великим серцем, як Рінат Ахметов? Ми дуже вдячні за те, що він для нас робить. Не кожний на це здатен", — додає вона.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Більше 1 мільйону з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

Раніше ми розповідали, що Метінвест та Фонд Ріната Ахметова передали Кривому Рогу 15 000 продуктових наборів, і писали про корисний онлайн-довідник з актуальними контактними даними усіх обласних служб у справах дітей України, який був створений Фондом Ріната Ахметова.

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