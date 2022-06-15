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"Наша мета – завезти в Україну мінімум 200 машин швидкої допомоги", – директор Фонду Новинського

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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15 червня, 16:02
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Автомобілі, що вже прибули в Україну, працюють у регіонах, де йдуть бойові дії, та інституті Амосова
В Україну прибули 16 машин швидкої допомоги з Європи
В Україну прибули 16 машин швидкої допомоги з Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього тижня Благодійний фонд Вадима Новинського доставив до України чергову партію машин швидкої допомоги з Європи. Цього разу кордон перетнули 16 автомобілів Mercedes Benz, Renault, Opel, Volkswagen.

Частину з них передано до волонтерської організації "Центр Спасіння Життя". Автомобілі вже працюють у регіонах, де йдуть бойові дії, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова для формування мобільних бригад.

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До кінця місяця планується завезти ще 22 автомобілі швидкої допомоги. Отже кількість дефіцитних машин, завезених Фондом Вадима Новинського в Україну, досягне 58.

Дмитро Сергєєв – директор фонду, зазначив:

"Раніше ми передали десятки машин до лікарень Запоріжжя та Кривого Рогу, зараз є запит із Миколаєва та інших міст. Наша мета – завезти в Україну і передати регіонам, що найбільше потребують, мінімум 200 машин швидкої допомоги. На прохання медиків автомобілі буде укомплектовано кисневими станціями. За масштабом – це одна з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні, яка має на меті задовольнити одну з найкритичніших потреб медичних закладів регіонів, що рятують постраждалих від бойових дій".

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти після 24 лютого, досягла 638 млн грн.

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