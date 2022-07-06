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"Нафтогазу" варто надати пріоритет українському газу за гривню перед імпортом за валюту – гендиректор ДТЕК

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 липня, 09:13
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Розповідаємо, який газ потрібен країні і куди мають піти гроші з його продажу
Тимчинко закликав купувати український газ
Тимчинко закликав купувати український газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна мала б підтримувати вітчизняних газовидобувників та пріоритетно купляти український газ. Це дозволить внутрішнім виробникам отримати кошти для інвестицій у видобуток газу в країні.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Forbes

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"Цей газ потрібен країні, а внутрішнім виробникам потрібні кошти для інвестицій. Ми пропонуємо купити його за ринковими цінами, які все одно будуть нижчими за ціни на імпортний газ", – сказав він.

Тімченко підкреслив, що з грошей, витрачених на купівлю українського газу 30% повернеться в бюджет у вигляді ренти, а ще 10% – у вигляді інших податків.

Як повідомлялося, Вітренко заявляв, що виходячи з урядового завдання накопичити до ОЗП 19 млрд куб. м газу, імпортувати доведеться приблизно 6 млрд куб. м, для чого "Нафтогазу" знадобиться до $8 млрд.

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Нагадаємо, на тлі масових страйків у Норвегії ціни на газ у Європі наблизилися до позначки 1800 долл. за кубометр.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" намагається зірвати підготовку до опалювального сезону і розповідали, яка країна купуватиме у України електроенергію.

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