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Нацгвардія отримала 500 комплектів бронежилетів та касок від Метінвест

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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27 травня, 16:50
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Всі бронежилети укомплектовані бронеплитами власного виробництва Метінвесту
Метінвест передав Нацгвардії бронежилети IV+ рівня захисту та кевларові каски III рівня захисту
Метінвест передав Нацгвардії бронежилети IV+ рівня захисту та кевларові каски III рівня захисту / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці Національної гвардії України, які беруть участь у бойових діях в Запорізькій області та стежать за правопорядком у місті, отримали 500 комплектів захисної амуніції – бронежилетів та касок. Передала захист компанія "Метінвест" Ахметова і Новинського.

"Кожен із нас докладає максимум зусиль задля протистояння військовій агресії, розгорнутій проти України. Група "Метінвест" забезпечує підтримку військовослужбовців, і ми продовжуватимемо таку підтримку й надалі, до нашої спільної перемоги, – зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Всі бронежилети, передані бійцям – IV+ рівня захисту, укомплектовані бронеплитами власного виробництва "Метінвесту". Кевларові каски мають ІІІ рівень захисту.

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Як відомо, днями "Метінвест" передав українським сухопутним військам понад 60 дронів, 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок, загальною вартістю 10 млн грн. Також 1000 комплектів амуніції спецпризначення надали Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Вартість оснащення склала 2,5 млн дол. Загалом компанія надає понад 100 тисяч бронежилетів для українських військових. Ця кількість закриває значну частину потреб ЗСУ, зокрема й мобілізованих співробітників "Метінвесту".

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