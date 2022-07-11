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Шахраям не дістанеться нічого: як захистити себе від крадіжки грошей з картки

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 липня, 15:45
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Українцям нагадали основні правила безпеки, що допоможуть захиститися від крадіжок
Кілька простих правил допоможуть захистити гроші на рахунку
Кілька простих правил допоможуть захистити гроші на рахунку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри війну, шахраї не припиняють спроб ошукати українців. Більшість спроб отримати доступ до грошей клієнта банку пов'язана не з програмним забезпеченням, а з соціальними інструментами та маніпуляціями.

Спеціалісти служби безпеки ПУМБ роблять усе, аби убезпечити кошти та персональні дані клієнтів.

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Українцям нагадали кілька основних правил безпеки, які допоможуть захистити себе й свій банківський рахунок від рук зловмисників:

  • представники банку не телефонують та не запитують номери карток, паролі та CVV-коди;
  • для банківських розрахунків слід відкрити окрему картку;
  • в інтернеті не слід публікувати номер мобільного, до якого прив'язаний фінансовий рахунок;
  • коди з SMS, які приходять від банку, не варто розголошувати стороннім особам.

Окрім цього, якщо вам надійшло якесь невідоме посилання, краще за ним не переходити. Це може бути фішинг, адже часто в таких випадках просять ввести особисті дані та реквізити банківської картки.

Якщо вам зателефонували невідомі особи та випитували персональну інформацію, пароль, номер чи CVV-код банківської картки або інші пов'язані дані, слід одразу повідомити про це на гарячу лінію банку.

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Додатковий захист

Спеціалісти не рекомендують клієнтам зберігати копії документів та особисті дані онлайн, наприклад, на Google-диску. Для додаткового захисту варто ввімкнути двофакторну авторизацію електронної пошти та месенджерів, коли окрім логіну та паролю для входу щоразу сервіс просить ввести спеціальний код з повідомлення.

Досить просте правило безпеки – відімкнення функції автозбереження паролів у налаштуваннях браузерів. Для важливих застосунків потрібно використовувати складні та надійні паролі й змінювати їх мінімум раз на пів року.

Більше інформації щодо заходів безпеки з платіжними картками та платежами можна знайти на сторінці ПУМБ. Установа продовжила термін дії всіх карток своїх клієнтів до кінця 2022 року.

Фінансова грамотність

Банк ще 2021 року пройшов заздалегідь сертифікацію на відповідність стандарту безпеки інфраструктури платіжних карт PCI DSS і отримав підтвердження відповідності стандарту PCI DSS версії 3.2.1. Cертифікат є підтвердженням найвищого рівня захисту конфіденційної інформації держателів платіжних карток.

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ПУМБ разом із партнерами розробив навчальні курси з фінансової грамотності. Курс "Просто про гроші" доступний на навчальній онлайн-платформі Prometheus, а навчальний серіал "Фінансовий сенсей", який розробили спільно з Мінцифри, Національним банком України та ПУМБ) – на платформі "Дія.Освіта".

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