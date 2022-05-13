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Метінвест та Фонд Ріната Ахметова передали Кривому Рогу 15 000 продуктових наборів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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13 травня, 17:19
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Пакунки з продуктами складаються з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо необхідної калорійності
Українці отримують набір продуктів, яких вистачить на тиждень повноцінного споживання
Українці отримують набір продуктів, яких вистачить на тиждень повноцінного споживання / Фото: Колаж: Сьогодні

Криворізька громада отримала вже 15 000 продуктових наборів в межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", що реалізують група "Метінвест" та ДТЕК у координації із Фондом Ріната Ахметова.

За 2,5 місяці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Кривий Ріг прийняв близько 50 тисяч людей з територій, що постраждали від війни. Українцям, які втратили житло і роботу, сьогодні вкрай необхідна допомога. Тож, для їхньої підтримки та підтримки людей пільгових категорій, група "Метінвест" організувала роботу двох гуманітарних хабів у Польщі. Гуманітарні вантажі з хабів відправляються до розподільчих центрів в Україні. У Кривому Розі такий центр працює на Центральному ГЗК.

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"Сьогодні метінвестівці демонструють неабияку мужність і стійкість. Люди не полишили робочих місць і працюють на виробництві. Вони розуміють, що країні потрібна підтримка гірників і металургів, потрібні кошти для підсилення армії, прискорення перемоги і відновлення зруйнованої інфраструктури. Нашою сильною стороною є людяність. Це доводять наші волонтери. Щодня понад півсотні робітників ЦГЗК працюють у розподільчому хабі та формують продуктові набори в межах проєкта "Рятуємо життя". На сьогодні ми вже передали військовій адміністрації Кривого Рогу 15 000 продовольчих наборів для подальшого розподілення між тими, хто потребує допомоги", – розповів генеральний директор Центрального ГЗК групи "Метінвест" Дмитро Шевчик.

Набори складаються з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо необхідної калорійності. У пакунках – набір продуктів, яких вистачить на тиждень повноцінного споживання. Це борошно і макарони, м’ясні консерви та паштети, олія і крупи, згущене молоко і цукор. Для неповних чи багатодітних родин, сімей, де є діти з особливими потребами або людей, що постраждали від війни це суттєва економія коштів і корисне доповнення до раціону.

"Я мама чотирьох малих дітей. Старшій доньці вісім років, а молодшій дитині усього вісім місяців. Ця допомога для нас дуже важлива. Коли є цукор, борошно, олія, вже можна приготувати дітям їжу. Я вважаю, що це дуже гарна справа", – сказала багатодітна мати Марія Булах.

Нагадаємо, раніше 1 600 продуктових наборів, зібраних в межах проєкту "Рятуємо життя" "Метінвест" передав до Карпівської, Широківської, Новолатівської, Глеюватської, Лозуватської та Петрівської територіальних громад. Також жителі селищ Дніпропетровської та Кіровоградської областей отримали від компанії близько тонни дитячого харчування швидкого приготування.

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