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Фортеці та бронековпаки: як Запоріжжя готується до оборони міста

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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11 червня, 14:54
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Розповідаємо, як компанія Метінвест допомагає Запоріжжю підготуватися до оборони
Запоріжжя активно готується до оборони міста
Запоріжжя активно готується до оборони міста / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Запоріжжя активно готується до оборони, адже лінія фронту зараз знаходиться в 40-50 км від міста. У цьому йому активно допомагає компанія Метінвест: створює укриття та спеціальні бронековпаки для захисту бійців.

"Запоріжсталь допомагає військовим у будівництві укріплень та фортифікаційних споруд, які допомагають боронити місто. Наразі у нас є певна безпека з точки зору артилерійських обстрілів, але лишається небезпека обстрілів ракетних", — розповів генеральний директор заводу Запоріжсталь Олександр Мироненко.

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"Для того, щоб убезпечити наших військових, ми допомагаємо бронековпаками – це новий вид укріплень, який виробляється з заліза. Ми погодили з військовими та виробили першу партію таких ковпаків, порядка 10 штук, та вже відправили їх на передову", — додав він.

Також, за його словами, підприємство продовжує забезпечувати бійців засобами захисту — бронежилетами та касками.

"Ми вже виробили на запорізьких підприємствах близько 12 тисяч бронежилетів, які пішли нашим військовим, і продовжуємо нарощувати їх виробництво. Також компанія Метінвест закуповує каски для бійців. Тобто ми працюємо не тільки на економічному фронті, а й допомагаємо нашим воїнам боронити Україну", — підкреслив Мироненко.

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Як відомо, за 100 днів війни на проєкти допомоги Україні компанія Метінвест Ахметова та Новинського спрямував понад 1,5 млрд грн. Допомога охопила одразу кілька напрямків: гуманітарна допомога мирним мешканцям, забезпечення амуніцією та військовим приладдям оборонців, підтримка національної економіки, а також адаптація співробітників, які евакуювалися з гарячих точок на більш безпечні території.

Раніше ми розповідали, що українські воїни отримали амуніцію для оборони країни, а також писали, як Україна бореться з крадіжкою зерна та металу.

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