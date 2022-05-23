Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" закупив продуктів майже на 6 млн євро

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 15:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Завдяки проєкту доставлено вже понад 2,6 тисячі тонн продуктів харчування для українців, які постраждали від війни
Гуманітарні набори формуються із продуктів, закуплених у Європі та Україні
Гуманітарні набори формуються із продуктів, закуплених у Європі та Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" закупив продуктів харчування вже на 5,6 млн євро. Ці продукти купують у Європі та Україні, а потім формують із них гуманітарні набори для українців, які постраждали від війни, розв'язаної РФ у нашій країні.

Крім того, силами проєкту закуповуються та формуються стратегічні продуктові запаси в українських містах, які знаходяться неподалік лінії військових дій.

Реклама

"Наразі закуплено та доставлено вже понад 2,6 тисячі тонн продукції, у планах закупити ще тисячу тонн. Для порівняння: 2,6 тис. тонн — це залізничний склад більш ніж у 118 вагонів. Зараз у дорозі перебуває 140 тисяч наборів, які незабаром будуть розподілені серед мешканців України", – розповів керівник проєкту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

Як відомо, проєкт було створено компаніями "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова для гуманітарної допомоги українцям. Проєкт уже допоміг 40 тисячам мирних жителів. А нещодавно розширив масштаби допомоги: тепер він постачає не лише продукти харчування, а й медикаменти до українських медзакладів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Спецслужби попереджають. Як на звільнених територіях виявити загарбників, що відстали Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Історичний момент: курс долара у банках зрівнявся з євро Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30320.79

Cardano (ADA)

0.55

Bitcoin Cash (BCH)

202.8

Ethereum Classic (ETC)

23.42

Litecoin (LTC)

72.66

Theta (THETA)

1.34

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти