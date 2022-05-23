Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" закупив продуктів майже на 6 млн євро

Завдяки проєкту доставлено вже понад 2,6 тисячі тонн продуктів харчування для українців, які постраждали від війни

Гуманітарні набори формуються із продуктів, закуплених у Європі та Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" закупив продуктів харчування вже на 5,6 млн євро. Ці продукти купують у Європі та Україні, а потім формують із них гуманітарні набори для українців, які постраждали від війни, розв'язаної РФ у нашій країні.

Крім того, силами проєкту закуповуються та формуються стратегічні продуктові запаси в українських містах, які знаходяться неподалік лінії військових дій.

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"Наразі закуплено та доставлено вже понад 2,6 тисячі тонн продукції, у планах закупити ще тисячу тонн. Для порівняння: 2,6 тис. тонн — це залізничний склад більш ніж у 118 вагонів. Зараз у дорозі перебуває 140 тисяч наборів, які незабаром будуть розподілені серед мешканців України", – розповів керівник проєкту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

Як відомо, проєкт було створено компаніями "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова для гуманітарної допомоги українцям. Проєкт уже допоміг 40 тисячам мирних жителів. А нещодавно розширив масштаби допомоги: тепер він постачає не лише продукти харчування, а й медикаменти до українських медзакладів.