Де у Києві отримати продукти від Фонду Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Києва. Тисячу наборів із продуктами першої необхідності фонд направив до територіального центру соціального обслуговування Печерського району.
У складі продуктових наборів:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав в місто Київ понад 58 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч таких наборів.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більш ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".