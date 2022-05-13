Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів до Вишгородського району

Понад 21,5 тисячі жителів Київщини вже отримали набори з продуктами харчування від Фонду

Гуманітарна допомога для мешканців Вишгородського району / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку війни частина Вишгородського району Київської області знаходилася під окупацією ворога. Відтоді у районі склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Через значні руйнування частина громад залишалися без води, світла та продуктів харчування.

Для того, щоб допомогти людям у цей скрутний час, Фонд Ріната Ахметова відправив мешканцям Вишгородського району тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Реклама

До їхнього складу увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 21,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.