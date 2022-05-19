Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів до Фастівського та Бучанського районів Київщини

Незважаючи на те, що гуманітарна ситуація у Київській області залишається непростою, дедалі більше людей повертаються до своїх домівок. Зокрема, до Бучанського району, який чи не найбільше постраждав від звірств і руйнувань з боку окупанта.
Фонд Ріната Ахметова передав 150 продуктових наборів для жителів села Берестянка, що розташоване у Бучанському районі області. Ще 850 наборів з продуктами першої необхідності були доставлені до Фастова та прилеглих населених пунктів.
До складу продуктових наборів увійшли:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 24,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Зазначимо, шо з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.