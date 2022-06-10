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Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів для переселенців у Києві

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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10 червня, 11:47
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Розповідаємо, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати гуманітарну допомогу в Києві
До Києва прибула чергова партія гуманітарної допомоги для переселенців
До Києва прибула чергова партія гуманітарної допомоги для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще у 2014 році Київ прийняв багато переселенців зі сходу України. З початком повномасштабної війни географія внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у столиці, значно розширилася.

Для того, щоб допомогти переселенцям у Києві, Фонд Ріната Ахметова відправив тисячу продуктових наборів до терцентру соціального обслуговування Подільського району.

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До складу наборів увійшли:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже направив до Києва понад 57 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більше ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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