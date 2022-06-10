Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів для переселенців у Києві

Ще у 2014 році Київ прийняв багато переселенців зі сходу України. З початком повномасштабної війни географія внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у столиці, значно розширилася.
Для того, щоб допомогти переселенцям у Києві, Фонд Ріната Ахметова відправив тисячу продуктових наборів до терцентру соціального обслуговування Подільського району.
До складу наборів увійшли:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом Фонд уже направив до Києва понад 57 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більше ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".