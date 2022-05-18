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Фонд Ріната Ахметова передав ще тисячу продуктових наборів до Дніпровського району столиці

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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18 травня, 12:04
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Продукти першої необхідності отримають люди, які рятуються від війни та потребують допомоги
Гуманітарна допомога для переселенців, які проживають у Києві
Гуманітарна допомога для переселенців, які проживають у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Мільйони мешканців України стали жертвами повномасштабної війни. Люди похилого віку, діти та жінки з різних куточків нашої країни були змушені шукати прихисток подалі від зони активних бойових дій.

Для переселенців, які нині проживають у Києві, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги. Тисячу наборів із продуктами першої необхідності Фонд відправив до територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва.

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Отримати їх зможуть внутрішньо переміщені особи – люди похилого віку та люди з інвалідністю, одинокі та багатодітні матері. До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

  • згущене молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом до Києва Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 42 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Із 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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