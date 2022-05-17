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Фонд Ріната Ахметова передав ще 2 тисячі продуктових наборів до Київщини

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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17 травня, 11:17
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Продукти першої необхідності отримають жителі Макарова та найближчих населених пунктів
До гуманітарної допомоги входять продукти першої необхідності
До гуманітарної допомоги входять продукти першої необхідності / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще у березні в невеличкому селищі Макарів за 60 кілометрів від Києва точилися запеклі вуличні бої. Чимало мирних мешканців втратили не тільки дах над головою, але й фактично залишилися без доступу до базових життєвих потреб.

Фонд Ріната Ахметова направив чергову партію гуманітарної допомоги для жителів Макарова та найближчих населених пунктів. Це понад 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. До складу продуктових наборів увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 23,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Із 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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