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ФК "Шахтар" відправив гуманітарний вантаж захисникам України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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22 червня, 17:06
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Підрозділу Збройних сил України передано продукти харчування і вода
Футбольний клуб "Шахтар" передав ЗСУ вантаж із продовольством
Футбольний клуб "Шахтар" передав ЗСУ вантаж із продовольством / Фото: Колаж: Сьогодні

ФК "Шахтар" відправив вантаж із продовольчими товарами на потреби захисників України. До складу гуманітарної допомоги увійшли продукти харчування і вода. Список необхідного було затверджено в координації з представниками Збройних сил.

У середу, 22 червня, партію гуманітарних товарів відправили із Києва одному з підрозділів ЗСУ. У відвантаженні взяли участь співробітники ФК "Шахтар", серед яких був футболіст команди Георгій Судаков.

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"Як і всі українці, ми вдячні нашим воїнам за їхню сміливість та мужність, з якими вони відстоюють нашу землю, боронять Україну. ЗСУ – це справжні герої, на яких ми всі рівняємося. Знаю, що "Шахтар", працівники клубу і всі футболісти від перших днів війни допомагають як можуть – і армії, і мирним жителям. І надалі робитимемо все, що в наших силах, аби наблизити перемогу України!" – прокоментував Судаков.

Нагадаємо, від 24 лютого бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" надали понад 2,4 мільярда гривень, або близько 80 мільйонів доларів, для допомоги Україні й українцям, і щодень ця сума зростає. Гуманітарна допомога охоплює вже 3 мільйони людей.

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