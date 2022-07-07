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Енергетична стратегія України має враховувати потреби Євросоюзу, – гендиректор ДТЕК

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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7 липня, 11:01
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У України має з'явитися план, де ми бачимо нашу енергетику
Енергетика України має бути чистою, технологічною, орієнтованою на Європу, заявив Максим Тимченко
Енергетика України має бути чистою, технологічною, орієнтованою на Європу, заявив Максим Тимченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має розробляти енергетичну стратегію, яка повинна враховувати потреби Європейського Союзу.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

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"У нас має зʼявитися план, big idea, де ми бачимо нашу енергетику. Принципово, щоб вона була чистою, технологічною, орієнтованою на Європу. Ми маємо розробляти свою енергетичну стратегію з урахуванням потреб ЄС", – сказав він.

Тімченко додав, що це має відбуватися завдяки залученню приватних інвестицій, щоб за неї не платив споживач та не бралися кошти із держбюджету.

"На мою думку, залучення приватних інвестицій – це найбільш сприятлива ідея", – підкреслив він, зазначивши, що ДТЕК як інвестор братиме участь одним з перших у таких проєктах.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК в інтерв’ю українському Forbes зазначив, що експорт українських енергоресурсів до Європи дозволить Україні залучати додаткові кошти, а також може стати одним з фундаментів післявоєнного відновлення країни.

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