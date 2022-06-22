ДТЕК передав спецліхтарі жителям Миколаївщини

Ліхтарі допоможуть мешканцям області бути завжди не тільки зі світлом, а й на зв'язку

Громадам Миколаївської області передали багатофункціональні ліхтарі - налобні, кишенькові та прожектори / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК ВДЕ передала багатофункціональні ліхтарі від Schneider Electric для потреб громад Миколаївської області.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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"Корисною особливістю ліхтарів є їх багатофункціональність у використанні а також вологостійкість. Заряджатися вони можуть в т.ч. від невеликих сонячних панелей, які йдуть в комплекті, і при цьому самі слугувати акумуляторами для підзарядки мобільних телефонів", – повідомили в компанії.

Мова йде про ліхтарі налобні, кишенькові та прожектори. Вони можуть використовуватися як цивільними під час укриття у бомбосховищах, так і військовими при виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу майже 500 млн гривень.