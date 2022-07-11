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ДТЕК робить все можливе, щоб зберегти видобуток вугілля й газу на минулорічному рівні – гендиректор компанії

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 липня, 17:01
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Наразі головний пріоритет компанії – енергобезпека держави
Максим Тимченко повідомив, що ДТЕК робить усе можливе, щоб зберегти видобуток вугілля на рівні 2021 року
Максим Тимченко повідомив, що ДТЕК робить усе можливе, щоб зберегти видобуток вугілля на рівні 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК робить все можливе для того, щоб зберегти видобуток вугілля та газу на минулорічному рівні для енергобезпеки держави.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes.

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"Видобуток вугілля намагаємося зберегти на минулорічному рівні… Також робимо все можливе для того, щоб зберегти видобуток на минулорічному рівні", – сказав він.

Тімченко додав, що наразі головний пріоритет компанії – енергобезпека держави.

"Сьогодні головне в Україні – це енергобезпека. Ми видобуватимемо вугілля і вироблятимемо теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки. Наразі це пріоритетне завдання" – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022–2023 року буде найскладнішим за весь час незалежності України.

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