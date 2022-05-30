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Лікарні Кам'янського отримали медикаментів та обладнання на 13 мільйонів гривень

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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30 травня, 13:30
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Компанія "Метінвест" допомагає воєнним госпіталям та лікарням від початку війни
Метінвест передав чергову партію важливих медикаментів та обладнання до лікарень
Метінвест передав чергову партію важливих медикаментів та обладнання до лікарень / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікарні Кам'янського отримали чергову, восьму, партію важливих медикаментів та обладнання від компаніі "Метінвест" та Фонду Ріната Ахметова. Всього медзаклади міста отримали допомоги на 13 мільйонів гривень.

У цій поставці – чотири спецприлади для терапії поранень, які "Метінвест" доставив за запитом медичних працівників швидкої допомоги, котрі працюють зі складними ранами. Це системи для вакуумного лікування, що прискорюють загоєння інфікованих, післяопераційних, хронічних ран та опіків другого й третього ступенів.

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Як відомо, "Метінвест" допомагає воєнним госпіталям та лікарням від початку війни. На ці цілі компанія вже направила понад 60 мільйонів гривень. Також компанія закупила та передала на передову понад 8 тисяч касок та 25 тис. аптечок та турнікетів.

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