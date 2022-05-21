Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Лікарням в Україні передали партію медикаментів — хто їх отримає

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 12:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Медикаментів передали на загальну суму 238 тис. євро
Українські лікарні отримали допомогу у вигляді медикаментів
Українські лікарні отримали допомогу у вигляді медикаментів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Українські медики отримали препарати й витратні матеріали. Перша партія допомоги надійшла у медзаклади Запоріжжя й Кам’янського, тому що наразі ці міста стали центрами приймання біженців і постраждалих із регіонів активних бойових дій. Тисячі катетерів, внутрішньовенних канюль, шприців, систем для переливання крові й рукавичок передали в запорізький військовий шпиталь та міську лікарню швидкої допомоги м. Кам’янське.

Також зі складу в Польщі вже відправлено до України вантаж із капронових і шовкових хірургічних ниток, гемостатичних матеріалів тощо. Допомогу передав гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", створений Групою Метінвест і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова. Наразі сума допомоги медзакладам уже складає 238 тисяч євро.

Реклама

"Сила України – в єдності. Це щодня доводять мільйони простих громадян, які намагаються підтримувати нашу державу, і бізнес, який залучає свої ресурси до гуманітарних чи оборонних проєктів. Група Метінвест з першого дня війни в епіцентрі допомоги постраждалим українцям, медикам, ЗСУ і силам тероборони", – заявив генеральний директор Метінвест Юрій Риженков.

"Ми там, де щодня йде боротьба за людські життя: у лікарнях, на передовій, у центрах допомоги переселенцям. Бо саме так можна вистояти та перемогти", — додав він.

Проєкт планує розширювати постачання препаратів і лікарських засобів: зараз іде закупівля мультивітамінів для дорослих та дітей.

Реклама

Як відомо, Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" закупив вже 2,6 тис тонн продуктів харчування: набори отримують люди, які постраждали від бойових дій, а також з них формуються стратегічні запаси у містах, які перебувають недалеко від ліній зіткнення. З моменту запуску гуманітарного проєкту допомогу – продукти, товари першої потреби та медикаменти для лікарень. – отримали вже понад 40 тисяч людей.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Спецслужби попереджають. Як на звільнених територіях виявити загарбників, що відстали Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Список банків обмежений: де можна отримати пенсію під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

Історія героя
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29350.95

Cardano (ADA)

0.53

Bitcoin Cash (BCH)

192.89

Ethereum Classic (ETC)

20.3

Litecoin (LTC)

69.77

Theta (THETA)

1.23

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти