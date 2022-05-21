Лікарням в Україні передали партію медикаментів — хто їх отримає

Медикаментів передали на загальну суму 238 тис. євро

Українські лікарні отримали допомогу у вигляді медикаментів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Українські медики отримали препарати й витратні матеріали. Перша партія допомоги надійшла у медзаклади Запоріжжя й Кам’янського, тому що наразі ці міста стали центрами приймання біженців і постраждалих із регіонів активних бойових дій. Тисячі катетерів, внутрішньовенних канюль, шприців, систем для переливання крові й рукавичок передали в запорізький військовий шпиталь та міську лікарню швидкої допомоги м. Кам’янське.

Також зі складу в Польщі вже відправлено до України вантаж із капронових і шовкових хірургічних ниток, гемостатичних матеріалів тощо. Допомогу передав гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", створений Групою Метінвест і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова. Наразі сума допомоги медзакладам уже складає 238 тисяч євро.

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"Сила України – в єдності. Це щодня доводять мільйони простих громадян, які намагаються підтримувати нашу державу, і бізнес, який залучає свої ресурси до гуманітарних чи оборонних проєктів. Група Метінвест з першого дня війни в епіцентрі допомоги постраждалим українцям, медикам, ЗСУ і силам тероборони", – заявив генеральний директор Метінвест Юрій Риженков.

"Ми там, де щодня йде боротьба за людські життя: у лікарнях, на передовій, у центрах допомоги переселенцям. Бо саме так можна вистояти та перемогти", — додав він.

Проєкт планує розширювати постачання препаратів і лікарських засобів: зараз іде закупівля мультивітамінів для дорослих та дітей.

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Як відомо, Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" закупив вже 2,6 тис тонн продуктів харчування: набори отримують люди, які постраждали від бойових дій, а також з них формуються стратегічні запаси у містах, які перебувають недалеко від ліній зіткнення. З моменту запуску гуманітарного проєкту допомогу – продукти, товари першої потреби та медикаменти для лікарень. – отримали вже понад 40 тисяч людей.