Без води, світла та газу: історія бабусі з Луганщини, розказана Фонду Ріната Ахметова

Жінці дивом вдалося евакуюватися до доньки у Київ

Неля Анатоліївна отримала допомогу в управлінні соціального захисту населення в Дніпровському районі столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштаної війни 85-річна Неля Анатоліївна провела без води, світла та газу три місяці. День і ніч її рідна Стара Краснянка, що на Луганщині, потерпала від обстрілів окупантів. Жінка до останнього момента відмовлялася покинути власний будинок, допоки ситуація не стала критичною.

"Пам’ятаю, як одного разу виходжу на подвір’я, а на моєму городі — величезна яма і снаряд у ній", — розповідає Неля Анатоліївна.

На початку квітня жінці дивом вдалося евакуюватися до своєї доньки в Київ. Нещодавно для оформлення довідки ВПО Неля Анатоліївна звернулася до управління соціального захисту населення в Дніпровському районі столиці. Того ж дня переселенка отримала там гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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"Рінат Ахметов, дякую таким людям, як ви. Живіть довго і щасливо", — побажала жінка.

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Тож усього буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".