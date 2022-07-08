Банківські мобільні застосунки для підприємців – вимога часу чи необхідність?

Час – це гроші. Особливо, коли це стосується власного бізнесу.
Саме тому підприємці так цінують всі нововведення та ноу-хау, які здатні економити їх найцінніший ресурс та дозволяють більшість часу присвячувати своїй бізнес-діяльності.
До адептів діджиталізації все більше почали відносити й українські банки, які значно просунулися у розвитку та наданні послуг через дистанційні канали обслуговування. Їхні інтернет-банкінги все більше стали нагадувати справжні екосистеми, через які підприємці можуть вирішити найнагальніші питання.
Та коли важливі мобільність та зручність, бракує часу не те що на відвідування відділень, а й навіть на те, щоб відкрити лептоп для входу у веб-версію свого банкінгу, у пригоді стають мобільні застосунки.
Проте така опція доступна ще не в усіх фінустановах.
Так, застосунок одного з українських банків ПУМБ Digital Business розроблено одразу для двох операційних систем – iOS та Android.
Його основний функціонал дозволяє користувачам:
- швидко проходити авторизацію за допомогою біометрії;
- переглядати операції та залишки за рахунками;
- підписувати платежі електронним ключем;
- створювати платежі за вільними реквізитами;
- переказувати кошти на особисті та корпоративні картки;
- створювати та підписувати платежі в національній валюті електронним ключем;
- дивитися всі платежі, що надійшли на підпис, у єдиному вікні "На підпис вам";
- формувати та відправляти квитанції та реквізити у PDF-форматі;
- відстежувати статуси платежів та їхні деталі;
- а також зручно фільтрувати платежі за статусами.
Не менш корисними виглядають й інші дистанційні зручності застосунку:
- підписувати документи одним єдиним електронним ключем (КЕП) на зовнішніх державних та приватних платформах через зчитування QR-коду (більше 70 майданчиків у переліку);
- купувати військові облігації;
- та навіть робити свій вклад у наближення перемоги України, надсилаючи благодійні платежі на підтримку ЗСУ та гуманітарні платежі для допомоги українцям.
З початку дії застосунку його активними користувачами вже стали понад 12 тис. клієнтів банку.