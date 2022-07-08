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Банківські мобільні застосунки для підприємців – вимога часу чи необхідність?

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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8 липня, 16:14
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Як українські банки намагаються економити клієнтам час
Коли для фінансових справ важливі мобільність, зручність і швидкість, стануть у пригоді мобільні банківські застосунки
Коли для фінансових справ важливі мобільність, зручність і швидкість, стануть у пригоді мобільні банківські застосунки / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Час – це гроші. Особливо, коли це стосується власного бізнесу.

Саме тому підприємці так цінують всі нововведення та ноу-хау, які здатні економити їх найцінніший ресурс та дозволяють більшість часу присвячувати своїй бізнес-діяльності.

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До адептів діджиталізації все більше почали відносити й українські банки, які значно просунулися у розвитку та наданні послуг через дистанційні канали обслуговування. Їхні інтернет-банкінги все більше стали нагадувати справжні екосистеми, через які підприємці можуть вирішити найнагальніші питання.

Та коли важливі мобільність та зручність, бракує часу не те що на відвідування відділень, а й навіть на те, щоб відкрити лептоп для входу у веб-версію свого банкінгу, у пригоді стають мобільні застосунки.

Проте така опція доступна ще не в усіх фінустановах.

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Так, застосунок одного з українських банків ПУМБ Digital Business розроблено одразу для двох операційних систем – iOS та Android.

Його основний функціонал дозволяє користувачам:

  • швидко проходити авторизацію за допомогою біометрії;
  • переглядати операції та залишки за рахунками;
  • підписувати платежі електронним ключем;
  • створювати платежі за вільними реквізитами;
  • переказувати кошти на особисті та корпоративні картки;
  • створювати та підписувати платежі в національній валюті електронним ключем;
  • дивитися всі платежі, що надійшли на підпис, у єдиному вікні "На підпис вам";
  • формувати та відправляти квитанції та реквізити у PDF-форматі;
  • відстежувати статуси платежів та їхні деталі;
  • а також зручно фільтрувати платежі за статусами.

Не менш корисними виглядають й інші дистанційні зручності застосунку:

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  • підписувати документи одним єдиним електронним ключем (КЕП) на зовнішніх державних та приватних платформах через зчитування QR-коду (більше 70 майданчиків у переліку);
  • купувати військові облігації;
  • та навіть робити свій вклад у наближення перемоги України, надсилаючи благодійні платежі на підтримку ЗСУ та гуманітарні платежі для допомоги українцям.

З початку дії застосунку його активними користувачами вже стали понад 12 тис. клієнтів банку.

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