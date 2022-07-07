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Ахметов передав на підтримку ЗСУ і населення 2,7 млрд грн

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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7 липня, 14:37
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З першого дня російського вторгнення бізнеси та ініціативи Ріната Ахметова надають підтримку державі, військовим та цивільним
Підприємства SCM, ФК "Шахтар" і Фонд Ріната Ахметова підтримують армію та населення
Підприємства SCM, ФК "Шахтар" і Фонд Ріната Ахметова підтримують армію та населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Підприємства SCM, ФК "Шахтар" і Фонд Ріната Ахметова передали на допомогу Україні і українцям 2,7 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили в компанії SCM.

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"З першого дня повномасштабного російського вторгнення бізнеси та ініціативи Ріната Ахметова надають підтримку державі, військовим та громадянам, аби Україна змогла вистояти та перемогти, а люди – зберегти життя та здоров’я. З 24 лютого по 1 липня бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу 2,7 млрд грн або близько 90 млн доларів", – повідомили в компанії.

Гуманітарна допомога є одним із пріоритетних напрямків підтримки. Її напрями та обсяги визначаються у координації з центральною та місцевою владою.

"Вкрай важливим напрямком залишається підтримка наших захисників – ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших силових підрозділів. Захисники України регулярно отримують від бізнесів SCM амуніцію, автотранспорт, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні їм речі й девайси", – повідомили в компанії.

У червні Рінат Ахметов прийняв рішення вдвічі збільшити продуктову допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям.

"Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з харчовими продуктами", – повідомили в компанії.

Також фонд займається наповненням музею "Голоси мирних" – найбільшого архіву свідчень українців про події війни з Росією. Зараз зібрано вже понад 25 тисяч історій людей, що постраждали від війни.

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Бізнеси "Метінвест" і ДТЕК за підтримки фонду та міжнародних донорів реалізують проєкт "Рятуємо життя". У рамках ініціативи в Україну поставляються й ліки та вироби медичного призначення. Зокрема, до лікарень Запоріжжя та Кам’янського передано препарати й витратні матеріали на 238 тисяч євро. Також у прифронтових містах завдяки проєкту створюється стратегічний запас продуктів.

Загалом гуманітарна допомога бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та футбольного клубу "Шахтар" охопила більше як 3 млн людей. З них понад 1,2 млн було охоплено допомогою фонду.

Продовжується й робота з підтримки громадян у містах і містечках присутності бізнесів SCM. У центрах підтримки на базі підприємств допомогу отримують як їх працівники, так і місцеві мешканці, а також вимушені переселенці.

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