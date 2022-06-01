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Ахметов віддав на допомогу Україні 2,4 млрд грн

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 червня, 10:40
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Бізнесмен передав кошти на гуманітарні програми і підтримку ЗСУ
Рінат Ахметов передав на гуманітарні програми та допомогу ЗСУ 2,4 млрд грн
Рінат Ахметов передав на гуманітарні програми та допомогу ЗСУ 2,4 млрд грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" від початку повномасштабної війни направили на допомогу Україні – збройним силам і громадянам – 2,4 млрд грн, повідомили в компанії SCM.

"Значна частина цієї суми – гуманітарна допомога мирним. За 90 днів війни Фонд Ріната Ахметова передав 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і 185 тисяч продуктових наборів. Аби допомога була максимально ефективною, її напрями та обсяги визначаються у координації з центральною та місцевою владою", – повідомили в компанії.

Загалом гуманітарна допомога охопила на цей момент 2,5 млн людей.

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"Вкрай важливим напрямком залишається підтримка ЗСУ, ТрО та інших силових підрозділів, які ведуть боротьбу за Україну. Наші захисники отримали автотранспорт, дрони, спеціальні технічні засоби (від тепловізорів до далекомірів), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, бронежилети та каски, аптечки й турнікети, рації, пальне тощо", – зазначили в SCM.

У прифронтових містах завдяки ініціативі бізнесів "Метінвест" і ДТЕК "Рятуємо життя" створюється стратегічний запас продуктів, лікарні отримують необхідні препарати та матеріали, а соціально незахищені категорії – речі першої необхідності.

У містах і містечках присутності бізнесів SCM розгорнуті центри підтримки громадян. В першу чергу допомога надається соціально незахищеним особам та вимушеним переселенцям. Для евакуйованих створюються робочі місця. Комунальним службам населених пунктів надається усе можливе – від палива до засобів індивідуального захисту для працівників. Евакуаційні потяги "Укрзалізниці" отримують на безоплатній основі вугілля.

З початку повномасштабної війни ДТЕК безплатно надає електроенергію для понад 100 закладів охорони здоров'я та оборонних установ. Завдяки цьому, бюджетні та комунальні заклади заощадили 137 млн грн.

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Футбольний клуб "Шахтар" розгорнув на стадіоні "Арена Львів" Shelter Centre, який прийняв уже сотні переселенців. Клуб провів серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Кошти від реалізації квитків та реклами (усього 25,6 млн грн) були спрямовані на допомогу захисникам України, волонтерським організаціям, медикам та дітям, які постраждали від війни.

Фонд Ріната Ахметова також займається наповненням музею "Голоси мирних" – найбільшого архіву свідчень українців про події війни з Росією. Зараз зібрано вже понад 15 тисяч історій людей, що постраждали від війни.

Нагадаємо, підприємства SCM за ініціативи Ріната Ахметова першими, ще до 24 лютого, дострокову спрямували до бюджету 1 млрд грн податків (понад 30 млн доларів) для підвищення обороноздатності країни та підтримки економіки.

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За даними Forbes, допомога Ахметова є найбільшою серед представників великого українського бізнесу.

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