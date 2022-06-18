Жителі Донеччини отримали понад 4 тис. продуктових наборів

Жителі Донеччини отримали допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З початком повномасштабного вторгнення гуманітарна ситуація на Донеччині значно погіршилася. Окупанти день і ніч обстрілюють мирні міста та селища, руйнуючи житлові будинки, лікарні, дитячі садочки та школи. Через пошкодження об'єктів інфраструктури частина населених пунктів залишається без газу, світла та централізованого водопостачання. Часто для того щоб вижити, люди вимушені готувати їжу на багатті біля своїх домівок.

Розуміючи складну гуманітарну ситуацію в регіоні, Фонд Ріната Ахметова відправив до Донецької області черговий вантаж із понад 4-х тис. продуктових наборів. Вони будуть розподілені між населеними пунктами Бахмутського та Покровського районів у координації з Донецькою обласною військовою адміністрацією.

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До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання:

борошно;

макарони;

цукор;

тушковане м'ясо;

паштет і печиво.

Загалом Фонд уже передав жителям Донеччини понад 55 тис. продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тис. наборів з продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 млн людей. Понад 1,2 млн з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".