Жителі Бахмутського району отримали чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова

На Донеччину привезли ще одну партію продуктів від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні Бахмутський район залишається однією з найгарячіших точок на мапі Донецької області. Щодня мирні мешканці страждають від ворожих авіанальотів, бомб і снарядів.

Розуміючи складну ситуацію в регіоні та першочергові потреби населення, Фонд Ріната Ахметова відправив до Донецької області ще один вантаж із гуманітарною допомогою. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів отримають мешканці населених пунктів Бахмутського району.

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До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання:

цукор;

борошно;

макарони;

крупа;

консервована квасоля;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Донеччини понад 63 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".