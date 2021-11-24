Wish list улюблених кіногероїв: 7 ідеальних б'юті-покупок на Чорну п'ятницю 2021

Бьюті-засоби зимового сезону, які варто купити на Чорну п'ятницю 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернеті багато онлайн-магазинів, які пропонують неймовірні ціни. Але варто пам'ятати, що лише купуючи на перевірених майданчиках, ви отримаєте оригінальний продукт. Адже кидаючись стрімголов на всі акції, можна витратити статки на підробки.

Ми запитали, що б купили на Чорну п'ятницю 2021 року улюблені кіногерої. Склали список із семи найкращих пропозицій з косметики та парфумерії, щоб ви не розгубилися, вибрали найкраще для себе і не розорилися.

Засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла

Молочко для тіла Voile Essentiel від Arnaud Paris

65 років тому французький дерматолог лікар Арно (Arnaud) запустив свій бренд засобів для догляду за шкірою. І сьогодні ми маємо можливість використовувати професійний засіб – молочко з натуральним екстрактом ванілі.

Молочко для тіла Voile Essentiel від Arnaud Paris / Фото: Колаж: Сьогодні

Б'юті-продукт пом'якшує, зволожує шкіру протягом дня, його легка текстура миттєво всмоктується, а антиоксиданти у складі сприяють збереженню молодості шкіри.

Ідеальний варіант Попелюшки, не знаходите?!

Поживна маска SOS Comfort від Clarins

Пам'ятаєте, як намагалася привести себе до ладу Бріджіт Джонс перед побаченням з ідеальним чоловіком? Погодьтеся, хто з нас так не робить.

Ми знайшли найефективніший засіб, якщо необхідно екстрено зібратися на важливу зустріч. Ця маска здатна за 10 хвилин добре зволожити шкіру, прибрати лущення, подразнення та стягнутість.

Маска SOS Comfort від Clarins / Фото: Колаж: Сьогодні

До її складу входять виключно натуральні інгредієнти, серед яких масло з м'якоті манго і жирні кислоти з його кісточок, які підходять для будь-якого типу шкіри, навіть для найпроблемнішої та сухої.

Що важливо, маска не забиває пори, не утворює плівку на шкірі обличчя, а наприкінці дня у вас не буде жирного блиску. До всього, вона чудово насичує клітини епідермісу поживними компонентами та підвищує захисний бар'єр у холодну погоду.

Порада: маску можна використовувати замість зволожуючого крему.

Відновлюючий крем для обличчя Mayu Healing від Secret Key

Натуральні компоненти, на основі яких створюються засоби корейського бренду косметики Secret Key, є безпечними для всіх типів шкіри. Унікальна активна речовина крему Mayu Healing – кінський жир, який у результаті очищення та ферментації набув властивостей, аналогічних секрету сальних залоз. За рахунок нього крем легко всмоктується, роблячи шкіру обличчя пружною та еластичною.

Чудове зволоження навіть для сухої шкіри забезпечать гіалуронова кислота і кераміди. Екстракти гінкго білоба, ангеліки, півонії, зеленого чаю та цукроміцетів регулюють рівень себуму.

Відновлюючий крем для обличчя Mayu Healing від Secret Key / Фото: Колаж: Сьогодні

Домогтися посиленого відновлення шкірного покриву, як у супергероїні коміксів Чудо-жінки, – не мрія, а реальність. Застосовувати крем потрібно вранці та ввечері, що забезпечить насичення найважливішими макро- та мікроелементами та нормалізує обмінні процеси. Результат – м'яка та оксамитова шкіра.

Декоративна косметика

Помада для губ Joli Rouge Lacquer від Clarins

Як повторити образ наймоднішої лиходійки Disney – Круелли Де Віль? Легко! Зробити smoky eyes, акцент на губи – і ви чарівні.

Стійка помада від Clarins має глянсове покриття рідкого лаку, вона не розтечеться протягом дня, а ледь вловимий запах не відволікатиме від важливих справ.

Помада для губ Joli Rouge Lacquer від Clarins / Фото: Колаж: Сьогодні

Приємною особливістю продукту є формула, яка на 70% складається з рослинних олій. Завдяки цьому помада добре зволожує губи, як бальзам, роблячи їх гладкими та ніжними.

Тіні Ombre 4 Couleurs від Clarins

Брати уроки стилю у Керрі Бредшоу ми навчилися давно. Але не варто забувати, що культова героїня завжди використовувала найякісніші та трендові б'юті-знахідки.

Французький бренд косметики Clarins працює на ринку вже 67 років. Компанія випускає унікальні засоби краси, використовуючи передові технології.

Нашу увагу привернули тіні для повік, які можна використовувати як базу. Вітамін Е, що входить до складу, захищає ніжну шкіру повік. А бамбукова пудра забезпечить стійке покриття до 12 годин.

Тіні Ombre 4 Couleurs от Clarins / Фото: Колаж: Сьогодні

Приємний бонус – палітра кольорів. Чотири кольори допоможуть вам створити омбре-макіяж очей. Палетка представлена в шести варіантах відтінків, на будь-який смак і колір.

Парфуми для Неї та для Нього

Аромат Les Belles De Nina Nina Extra Rouge від Nina Ricci

Поки мільйони шанувальників очікують на прем'єри другого сезону "Емілі в Парижі", ми уявляємо, яким же ароматом користується героїня модного серіалу. Безперечно, це класика світової парфумерії – французький бренд Nina Ricci.

Аромат Les Belles De Nina Nina Extra Rouge від Nina Ricci / Фото: Колаж: Сьогодні

Насичена розкішна композиція парфуму, нової інтерпретації культового "яблука", має квітково-фруктовий аромат. Він відкривається нотами грейпфрута, солодкої малини та чорної смородини. Ноти серця підкорять навіть гурманів. Центральний акорд представлений поєднанням троянди та терпкого чаю. Завершується аромат солодким шлейфом ванілі та праліне.

Червоний флакон стане справжньою окрасою туалетного столика або приємним подарунком для близьких.

Аромат The Icon від Antonio Banderas

Крутий запах! Ніжний і теплий, але водночас важкий та строгий.

Так описують цей чоловічий аромат його шанувальники. А як ще можна описати парфум, створений Антоніо Бандерасом? Сексуальний, елегантний, сміливий та привабливий, який втілює в собі успіх...

Композиція парфуму зустрічає сміливим поєднанням грейпфрута та чорного перцю. Переклад: це взаємозв'язок квітково-трав'яної лаванди і камфорної шавлії. А розкриється аромат чудовим шлейфом з димного сандалу та дубового моху.

Стильний флакон парфуму прямокутної форми з синьо-чорним градієнтом нагадає про літні сутінки.

Аромат The Icon від Antonio Banderas / Фото: Колаж: Сьогодні

Полюючи за знижками на улюблені засоби, намагайтеся не гнатися за дешевими ціновими пропозиціями невідомих онлайн-магазинів. Пам'ятайте, на офіційних сайтах та у надійних продавців можна знайти величезний вибір товарів і всі вони будуть з гарантією якості та справжності.

На brocard.ua акційних пропозицій завжди достатньо, і це стосується не лише періоду сезонних сейлів. Погодьтеся, вибором із десятків тисяч продуктів може похвалитися не кожен майданчик, а сертифікатами відповідності й поготів.