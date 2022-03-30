Збройні Сили України потребують карет швидкої допомоги

Ми, група компаній фармацевтичного ринку України, що об’єднує в собі мережу аптек під торговими марками "Аптека "Подорожник", "Аптека "БАМ", "Ощад Аптека"" (надалі – ГК "Мережа аптек "Подорожник"). Відчуваючи моральний обов’язок перед суспільством і державою, ми без вагань відгукнулись на запит Збройних Сил України забезпечити їх каретами швидкої допомоги для евакуації військових та цивільних із зони бойових дій.

Про це йдеться у зверненні ГК "Мережа аптек "Подорожник" до європейських компаній.

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В країні є величезна потреба у медичних спецавтомобілях – необхідно надати військовим понад 200 авто! Збройні сили Російської Федерації навмисно знищують карети швидкої допомоги, щоб завдати максимальну шкоду військовим та цивільним і зробити неможливим порятунок поранених.



"Ми шукаємо в Європі медичні спецавто категорій: "А", "Б", "С" (реанімація) та броньовані автомобілі швидкої допомоги. Готові придбати чи отримати як благодійну допомогу у великій кількості. Також нам необхідна допомога з оцінкою стану авто в різних країнах (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Польща, Ізраїль тощо) та доставкою їх в Україну!" – каже фінансовий директор ГК "Мережа аптек "Подорожник" Андрій Матківський.

Як сказано у зверненні, кожен, хто хоче взяти участь у цій місії, чи має корисні контакти або інформацію може звернутись до керівника проєкту Ольги Гречко +380 67 784 07 44, або o.hrechko@da.lviv.ua



Також українці будуть вдячні за поширення чи доведення цього звернення до якнайбільшої кількості журналістів, державних службовців, менеджерів відповідних компаній. "Наша сила в людях, цивільних і військових. Наш обов’язок зберегти їх живими для захисту, розбудови і відродження України. Друзі України, ми просимо вашої допомоги!" – закликала Ольга.